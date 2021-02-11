Mitsubishi рассказала о новом Outlander для России

Компания Mitsubishi поделилась подробностями о кроссовере Outlander четвертого поколения. В российском офисе марки подтвердили, что новинка доберется до нашей страны, но произойдет это не ранее 2022 года. Мировая премьера модели пройдет на онлайн-площадке Amazon Live уже на следующей неделе, 16 февраля, пишет портал Motor.ru.

Как заявил глава «ММС Рус» Осаму Иваба, сначала новый Outlander будут поставлять на российский рынок из Японии, где уже стартовало его производство. Впоследствии сборку кроссоверов наладят на мощностях завода «ПСМА Рус» в Калуге.

Известно, что Outlander нового поколения построен на платформе CMF-С/D, которая также лежит в основе Nissan X-Trail. Однако, по словам Ивабы, в остальном внедорожники получились совершенно разными. От X-Trail флагману Mitsubishi достанется и 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 184 л.с., работающий в паре с вариатором. На других рынках Outlander также предложат с гибридной установкой, но до России такой вариант не доберется.

Со сменой поколения модель кардинально изменится внешне и станет похожа на шоу-кар Engelberg Tourer 2019 года. В числе позаимствованных черт – двухэтажная передняя оптика с узкими дневными ходовыми огнями, форма решетки радиатора и передних стоек. В оснащение нового Outlander войдет фирменный полный привод Super All-Wheel Control (S-AWC) с активным дифференциалом и новый селектор режимов движения, призванный повысить управляемость при любых дорожных условиях.

Напомним, ближайшей новинкой Mitsubishi на российском рынке станет рестайлиговый кроссовер Eclipse Cross, который появится в апреле 2021 года у дилеров. Кроме того, уже в марте в России состоится премьера обновленного внедорожника Pajero Sport, а в продажу он поступит в мае этого года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «ММС Рус» планирует реализовать в России свыше 35 тыс. новых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом (28153 машины). Главными задачами на 2021 год компания считает улучшение качества обслуживания клиентов, продолжение процесса переоформления дилерской сети, а также запуск обновленных моделей – Eclipse Cross и Pajero Sport.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».