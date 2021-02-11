Volvo открыла новый дилерский центр в Красноярске

Официальный дилер Volvo в Красноярске запустил новый полнофункциональный салон шведской марки. Напомним, что дочерняя компания ББР-Банка ООО «Янтарь» получила дилерство Volvo в 2018 году. Ранее этот бренд представляла ГК «Крепость», позднее покинувшая рынок, пишет портал «Континент Сибирь».

Первоначально салон Volvo, как и ранее, располагался на улице Партизана Железняка, однако для соответствия новым корпоративным стандартам марки компания приняла решение провести релокацию дилерского центра. Отныне он располагается на проспекте Котельникова. Изначально это здание было построено группой компаний «Крепость» для «Тойота Центр Красноярск Запад». После ухода с рынка «Крепости» в дилерском центре располагался «Техцентр Запад», который по-прежнему базируется на Котельникова, но занимает меньшую площадь и отделен от дилерского центра Volvo.

По словам исполнительного директора «Volvo Car Красноярск» Ольги Бабушкиной площадь дилерского центра после переезда увеличилась с 600 кв.м. до 1500 кв.м. Новый салон оформлен по современным стандартам Volvo. Кроме того, отныне шоу-рум и сервис автомобилей находятся на одной площадке. Сидя в клиентской зоне, клиент теперь сможет наблюдать, как происходит обслуживание его автомобиля за прозрачной стеной.

Группа компаний «ББР-Авто» является дочерней структурой ББР Банка и включает в себя официальных дилеров Bentley, Porsche, Volvo, Jaguar, Land Rover в Красноярске.

Российские дилеры Volvo в январе реализовали 444 автомобиля, что на 58% выше показателя годичной давности. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo в четвертом квартале 2021 года планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8.

В каких еще городах есть дилерские центры Volvo, можно узнать на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Volvo Car Красноярск