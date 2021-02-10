62% продаваемых автомобилей в РФ – с автоматической трансмиссией

В 2020 году в России было реализовано 921 тыс. новых легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией* (АТ). Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это составляет 61,9% от общего объема российского рынка. Между тем, в 2019 году данный показатель был равен 59,4%.

Рост доли продаж автомобилей с АТ эксперты агентства связывают с тем, что их реализация в 2020 году сократилась только на 5%, в то время как весь российский авторынок, по данным АЕБ, упал на 9%. Таким образом, за год рыночная доля легковых машин с АТ увеличилась на 2,5 процентных пункта.

Добавим также, что доля продаж автомобилей, оснащенных АТ, в нашей стране уже пятый год подряд превышает 50%. Иными словами, в 2016 – 2020 годах россияне покупали машин с «автоматами» больше, чем с «механикой».

Найти эти автомобили можно в салонах проверенных дилеров.

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: АВТОСТАТ