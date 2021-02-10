В России начались продажи Toyota RAV4 Style с функциями подключенного автомобиля

Российские дилеры Toyota начали продажи кроссовера RAV4 в версии Style с функциями Toyota Connected Services. Подключенный автомобиль использует преимущества мобильного интернета, телематики и облачного хранения данных, сообщает пресс-служба японской марки. Любой клиент сможет отслеживать месторасположение автомобиля, контролировать состояние его технических систем, быстро записываться на сервис и ТО, вовремя получать напоминания и помощь в экстренной ситуации. В дальнейшем планируется регулярное обновление функций и последующее расширение их количества.

Toyota RAV4 Style оснащается специальным модулем передачи данных со встроенной сим-картой, благодаря которому клиент получает в автомобиле полноценную точку доступа Wi-Fi. На протяжении первого года владелец сможет воспользоваться предоплаченным ежемесячным трафиком в объеме 10 гигабайт. Управлять функциями подключенного автомобиля владельцы могут с помощью приложения MyT, которое доступно для скачивания в App Store и Google Play.

Toyota RAV4 в версии Style с Toyota Connected Services, оснащенный 2,0-литровым двигателем, работающим в паре с инновационным вариатором с первой механической передачей, можно приобрести по цене от 2 млн 391 тыс. рублей, а модель с мощным 2,5-литровым двигателем в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией с расширенным диапазоном блокировки гидротрансформатора – от 2 млн 603 тыс. рублей. Кроссовер предлагается с полным приводом Dynamic Torque Control AWD с электронным блоком управления, системой Multi-terrain select, адаптирующей работу технических систем под тип покрытия, и интегрированной системой активного управления AIM.

Внешний вид Toyota RAV4 в версии Style отличают двухцветное исполнение кузова с покрытием «перламутр» и черной крышей и легкосплавные черные колесные диски размером 18 дюймов. Салон автомобиля получил эксклюзивную комбинированную отделку сидений искусственной кожей и замшей. Оснащение RAV4 Style базируется на версии «Комфорт» и включает в себя двухзонный климат-контроль, зимний пакет с электрообогревом лобового стекла, датчик дождя, задние датчики парковки, камеру заднего вида с динамическими линиями разметки, электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида, круиз-контроль, цветной семидюймовый дисплей на панели приборов и современную мультимедийную систему с 8-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

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