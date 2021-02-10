KIA объявила цены на обновленный фастбек Stinger | АВТОСТАТ

KIA объявила цены на обновленный фастбек Stinger

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KIA объявила цены на обновленный фастбек Stinger

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Компания KIA объявила цены на обновленный фастбек Stinger, продажи которого начнутся 15 марта. Первый «гран-турер» в истории бренда после обновления будет доступен в девяти вариантах комплектации по цене от 2 млн 409 тыс. 900 рублей до 3 млн 799 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба корейской марки.

Обновленный Stinger предлагается с двумя силовыми установками: 2.0 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 197 л.с. и 247 л. с. (максимальный крутящий момент в обоих случаях составляет 353 Нм) и 3.3 T-GDi с двойным турбонаддувом мощностью 370 л.с. (максимальный крутящий момент – 510 Нм). Вне зависимости от двигателя и типа привода автомобиль оснащается 8-ступенчатой автоматической трансмиссией, имеет улучшенную систему рулевого управления R-MDPS (с электромотором усилителя на рулевой рейке), систему выбора режимов движения Drive Mode и функцию «спортивного» старта Launch Control. Переключение передач возможно при помощи удобных подрулевых «лепестков». Автомобиль будет доступен с системой динамического полного привода, получившей с обновлением ряд усовершенствований, и приводом на заднюю ось.

Уже в базовой комплектации обновленный Stinger оснащается новыми полностью светодиодными фарами и дневными ходовыми огнями. Модель получила новый дизайн задних фонарей, соединенных широкой светящейся линией. В задней части нижняя накладка бампера и глянцевый воздушный диффузор, новые формы патрубков системы выпуска делают Stinger еще более динамичным.

Что касается интерьера, установлены более крупные экраны с диагональю 8” и 10.25”, появились новые функции – обновленный проекционный дисплей, разделение экрана, многоканальный Bluetooth-модуль, вывод на приборную панель изображения обстановки в «слепых зонах» при маневрировании. Также клиентам стал теперь доступен широкий выбор вариантов отделки салона – из искусственной кожи, натуральной кожи, натуральной кожи премиальной кожи Nappa и алькантары. Контрастная прострочка в отделке интерьера, новый дизайн «звенья цепи» в оформлении сидений, алюминиевые вставки, цветовые акценты, цветная подсветка интерьера Mood Lamp – все эти обновления подчеркивают спортивный характер Stinger.

Вне зависимости от комплектации все Stinger оснащаются АВS, системой курсовой устойчивости ESC, ассистентом старта на подъеме НАС, системой контроля давления в шинах TPMS, электронным приводом стояночного тормоза ЕРВ, системой напоминания о пассажирах на заднем ряду сидений ROA и оборудованием системы экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС». Помимо фронтальных и боковых подушек безопасности, боковых шторок безопасности и коленной подушки безопасности водителя, Stinger также имеет систему дополнительной защиты пешеходов – автоматического поднятия капота при столкновении с пешеходом AHLS. Подголовники передних сидений регулируются по высоте и вылету, имеются крепления для установки детских кресел стандарта Isofix. Также во всех комплектациях Stinger оснащается мультифункциональным трехспицевым рулем с отделкой кожей, центральными подлокотниками для первого и второго ряда сидений, имеет сетку в багажном отделении. Панель приборов в новом оформлении отделана черным глянцем и имеет хромированную окантовку, а центральное салонное зеркало – современный безрамочный дизайн. Во всех фастбеках Stinger предусмотрена возможность сложить спинки сидений заднего ряда в пропорции 60/40. 

Уже в базовой комплектации предусмотрен широкий набор опций комфорта, в частности: система бесключевого доступа Smart Key с запуском/остановкой двигателя при помощи кнопки, дистанционный запуск двигателя с ключа, датчики дождя и света, передние и задние датчики парковки, трехзонный климат-контроль, электроприводы всех стеклоподъемников (передние – с функциямиAuto и Safety), электропривод складывания боковых зеркал, модуль Bluetooth, доступ к Apple CarPlay и Android Auto. Для подсветки пространства перед дверями автомобиля при посадке и высадке – в корпуса боковых зеркал интегрированы специальные лампы.

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Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкиценыkiakia stinger

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