Volvo в январе увеличила продажи в России на 58%

Российские дилеры Volvo в январе реализовали 444 автомобиля, что на 58% выше показателя годичной давности.

Как сообщает пресс-служба Volvo Car Russia, бестселлером марки на российском рынке в январе стал среднеразмерный кроссовер ХС60, разошедшийся в количестве 219 единиц (рост в 2,5 раза). Второй результат по объему продаж показал компактный кроссовер ХС40, на котором остановили свой выбор 126 покупателей (рост в 3,1 раза). Замыкает тройку лидеров Volvo на этот раз полноразмерный кроссовер ХС90 – в прошлом месяце было реализовано 60 таких машин (-26%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Volvo в четвертом квартале 2021 года планирует начать продажи в России полностью электрического кроссовера XC40 Recharge P8. Полноприводный Volvo XC40 Recharge P8 обладает мощностью в 408 л.с. и способен проехать свыше 400 км на одной зарядке (стандарт WLTP). Система быстрой зарядки позволяет восполнить заряд аккумуляторной батареи с 0 до 80% примерно за 40 минут.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Volvo