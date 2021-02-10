Что думают топ-менеджеры Volkswagen, BMW, Toyota, Mercedes, Mazda, Renault и Jaguar Land Rover о Residual Value-2021?

5 февраля агентство «АВТОСТАТ» опубликовало рейтинг победителей 7-ой ежегодной Премии Residual Value-2021. За прошедшие 7 лет эксперты, совершенствуя свою методику расчетов остаточной стоимости автомобилей, научились делать достаточно точный прогноз, которым в России успешно пользуютс я банки, лизинговые компании, дистрибьюторы.

Но вот что говорят о значимости residual value топ-менеджеры крупных компаний автопроизводителей:

- Не удивлен, что внимание к показателю остаточной стоимости в современной России растет. И будет расти в будущем, - считает руководитель марки Фольксваген в России Томас Мильц. - Все дело в том, что этот показатель отражает стоимость ваших индивидуальных инвестиций… В Европе и США порядка 70-80% автобизнеса – это лизинг. И если мы говорим про лизинг – то, по сути, как раз показатель остаточной стоимости связан с месячными платежами…

- Остаточная стоимость - сегодня важный ориентир для клиентов, который внушает им уверенность в завтрашнем дне и выступает гарантией быстрой и легкой продажи автомобиля в будущем, - высказывает уверенность Юлия Тишакова, начальник отдела маркетинга и связи с общественностью бренда Toyota в России. - Высокая остаточная стоимость моделей Тойота позволяет нашим клиентам обладать не просто автомобилем, но и ценным ликвидным активом...

- Безусловно, марки и модели с хорошей репутацией и высокой ликвидностью на вторичном рынке будут более привлекательными для клиентов, независимо от того, какой автомобиль он выбирает, новый или подержанный, - полагает Евгения Швалева, руководитель корпоративных продаж и продаж автомобилей с пробегом Мерседес-Венц Рус. - Поэтому для нас как для бренда стратегически важно иметь высокий показатель остаточной стоимости.

- Мы мониторим этот показатель и в силу своих возможностей пытаемся на него влиять, хотя непосредственно его не определяем, - говорит Марина Занаревская, коммерческий директор Mazda Motor Rus. - Считаем, что этот показатель будет расти. Большинство сделок в развитых странах осуществляется с помощью финансовых продуктов - более 90%. И среди них одним из самых популярных продуктов является продукт с остаточной стоимостью… На момент формирования кредитного продукта и покупки автомобиля фиксируется стоимость автомобиля через несколько лет по окончании кредита. Это позволяет сделать ежемесячный платеж меньше, а значит сделать продукт доступнее для клиента.

- На этот показатель влияет много факторов - не только популярность модели, но и сервисное обслуживание, наличие запчастей, качество самого автомобиля и т.д. Я лично считаю, что значимость этого показателя будет продолжать расти, - уверен Ян Птачек, ген. директор Renault Россия. - Во-первых, растет популярность разных финансовых инструментов, которые учитывают остаточную стоимость. Во-вторых, растет популярность покупки автомобиля в трейд-ин и растет важность остаточной стоимости для корпоративных клиентов.

- Это крайне важно для нас, - говорит Штефан Тойхерт, генеральный директор BMW Group Россия, - так как подтверждает качество нашей продукции и высокий спрос со стороны клиентов. Но для клиентов показатель остаточной стоимости имеет даже более важное значение. Клиент безусловно сможет посчитать, сколько он должен заплатить за премиальный автомобиль в сравнении с другими. И увидеть, что чем выше остаточная стоимость, тем ниже ежемесячные платежи.

- Сейчас все умеют или учатся считать свои деньги. Мы работаем в премиальном сегменте, и здесь люди умеют считать свои деньги хорошо, - полагает Сергей Королев, директор по продажам Jaguar Land Rover Россия. - Каждый внимательно смотрит на то, сколько будет стоить его новый автомобиль. А еще внимательнее смотрит на то, сколько будет стоить его текущий автомобиль. Разница и определяет размер доплаты. Чем короче шаг от цены нового до цены его автомобиля - тем быстрее принимается решение о покупке автомобиля. Вот так все просто.

Более полную версию комментариев можно посмотреть на видео (ссылка на трансляцию здесь). А 17 февраля эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» приглашают всех, кто связан с автобизнесом, на новую, не менее важную онлайн-встречу – XI ежегодный форум «ForAuto 2021. Автомобильный рынок. Итоги и прогнозы» (программа мероприятия и регистрация на участие – здесь.