Эксперты рассказали о значимости остаточной стоимости автомобиля

Как известно, новый автомобиль обесценивается сразу примерно на 10%, как только выезжает из дилерского центра и продолжает терять в цене с каждым пройденным километром. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, какие факторы определяют остаточную стоимость автомобилей в России, и насколько потребители учитывают этот показатель при выборе модели.

По словам управляющего директора компании «КИА Моторс Россия и СНГ» Александра Мигаля, остаточная стоимость формируется из предлагаемого набора потребительских опций, стоимости аналогичного нового автомобиля, цены на страховку, стоимости обслуживания и ремонта, наличия гарантии, репутации бренда и дилеров, надежности автомобиля. Один из косвенных факторов – это также дефицит автомобилей на рынке. В 2020 году он сыграл роль в повышении остаточной стоимости автомобилей с пробегом, но это не долгоиграющий фактор.

«В последнее время потребители всё чаще не просто сравнивают цену покупки, но обращают внимание на общую стоимость владения автомобилем. Ключевым тут служит цена перепродажи – остаточная стоимость. Для клиента высокая остаточная стоимость – это не только эффективность уже вложенных средств, но и более эффективная сделка по приобретению нового автомобиля, ведь чем выше остаточная стоимость, тем меньше доплата за новый авто», – отмечает коммерческий директор «Мазда Мотор Рус» Марина Занаревская.

В свою очередь, коммерческий директор Renault Россия Филипп Тьер считает, что постепенно показатель остаточной стоимости будет приобретать всё большую значимость для розничных клиентов и может стать определяющим в решении о покупке автомобиля конкретного бренда, особенно в массовом сегменте. А вот в премиальном сегменте покупка автомобиля всё еще остается, скорее, эмоциональным решением. Также всё больше корпоративных клиентов смотрят на остаточную стоимость при приобретении в свои парки легковых и коммерческих автомобилей, данный показатель – основа для расчета лизинговых платежей.

Подробнее о значимости остаточной стоимости автомобиля для потребителей – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».

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