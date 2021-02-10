Nissan Leaf получил юбилейную спецверсию | АВТОСТАТ

Nissan Leaf получил юбилейную спецверсию

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Nissan Leaf получил юбилейную спецверсию

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Электромобиль Nissan Leaf обзавелся юбилейной спецверсией под названием Leaf10. За десять лет существования на рынке модель разошлась в количестве полумиллиона экземпляров, сообщает портал Motor.ru.

Отличительная особенность спецверсии Leaf10 – узор Kumiko на черной глянцевой крыше, корпусах наружных зеркал и багажной двери. В остальном же Leaf10 повторяет стандартную модель в самой дорогой комплектации, оснащенную системой ProPilot. Старт продаж запланирован на февраль, однако в России новинку ждать не стоит.

В движение хэтчбек приводит электромотор мощностью 150 л.с., который питает батарея емкостью 40 кВт/ч. На одной зарядке электрокар проезжает 270 км по циклу WLTP, разгоняется с места до «сотни» за 7,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 144 км/ч. Также существует более мощная модификация Leaf с 217-сильным мотором, которой требуется на разгон от 0 до 100 км/ч всего 6,9 секунды. Такой электрокар способен развить максимальную скорость в 157 км/ч.

Какие модели с классическим ДВС появятся на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Nissan

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобилиспецверсииnissannissan leaf

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