Программы господдержки спроса в автопроме могут быть расширены | АВТОСТАТ

Программы господдержки спроса в автопроме могут быть расширены

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Программы господдержки спроса в автопроме могут быть расширены

Рынок транспортных средств в России
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Программы господдержки спроса на автомобили, на которые до июля текущего года заложено 16 млрд рублей, могут быть расширены за счет дополнительных поступлений от утилизационного сбора, который планируется повысить на 25%, сообщил в интервью агентству «Интерфакс» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я бы исходил из того, что средств в более чем 16 млрд рублей, которые предусмотрены на этот год, хватит до третьего квартала. Речь о программе льготного автокредитования, льготном лизинге и скидке на газомоторную технику. Эти меры позволят простимулировать продажи более 93 тыс. автомобилей. При этом в течение года программы могут быть расширены, и одним из источников их финансирования может стать часть средств от утилизационного сбора», – сказал министр. Напомним, базовую ставку сбора для легковых автомобилей, как сообщалось, в ближайшее время планируется повысить на 25% – с 20 тысяч до 25 тыс. рублей.

«Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10-процентный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения», – отметил начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. Так, по оценкам ВТБ, программа господдержки обеспечила более 40% в общих продажах новых автомобилей в январе.

Кроме того, Д.Мантуров отметил, что указанными программами поддержка автопрома в РФ не ограничивается, и еще 1,5 млрд рублей в 2021 году планируется выделить на опережающие госзакупки автомобильной техники и гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов. «Исходя из той тенденции, которую мы видим – а это дефицит на некоторые модели в конце прошлого года, – и мер поддержки спроса, которые сейчас сохраняются, мы должны точно показать результаты не хуже, чем в прошлом году (1,6 млн проданных в РФ новых автомобилей). Это задача минимум», – добавил министр.

Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

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Автор: , источник: АВТОСТАТ

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