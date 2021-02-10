Программы господдержки спроса в автопроме могут быть расширены

Программы господдержки спроса на автомобили, на которые до июля текущего года заложено 16 млрд рублей, могут быть расширены за счет дополнительных поступлений от утилизационного сбора, который планируется повысить на 25%, сообщил в интервью агентству «Интерфакс» глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Я бы исходил из того, что средств в более чем 16 млрд рублей, которые предусмотрены на этот год, хватит до третьего квартала. Речь о программе льготного автокредитования, льготном лизинге и скидке на газомоторную технику. Эти меры позволят простимулировать продажи более 93 тыс. автомобилей. При этом в течение года программы могут быть расширены, и одним из источников их финансирования может стать часть средств от утилизационного сбора», – сказал министр. Напомним, базовую ставку сбора для легковых автомобилей, как сообщалось, в ближайшее время планируется повысить на 25% – с 20 тысяч до 25 тыс. рублей.

«Решение о продлении условий госпрограммы по автокредитованию на 2021 год стало серьезным фактором, повлиявшим на резкий рост продаж в начале этого года. Клиентов привлекает 10-процентный дисконт от стоимости нового автомобиля (в регионах ДФО скидка увеличивается до 25%), расширенные лимиты по цене транспортного средства, а также дополнительные льготы для социальных категорий граждан. С учетом потенциального роста цен на автомобили в 2021 году продление госпрограммы является своевременным и разумным решением, способным поддержать продажи новых транспортных средств для населения», – отметил начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий. Так, по оценкам ВТБ, программа господдержки обеспечила более 40% в общих продажах новых автомобилей в январе.

Кроме того, Д.Мантуров отметил, что указанными программами поддержка автопрома в РФ не ограничивается, и еще 1,5 млрд рублей в 2021 году планируется выделить на опережающие госзакупки автомобильной техники и гранты ФРП на локализацию производства автокомпонентов. «Исходя из той тенденции, которую мы видим – а это дефицит на некоторые модели в конце прошлого года, – и мер поддержки спроса, которые сейчас сохраняются, мы должны точно показать результаты не хуже, чем в прошлом году (1,6 млн проданных в РФ новых автомобилей). Это задача минимум», – добавил министр.

Согласно прогнозу Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

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