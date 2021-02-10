Глава Renault рассказал о LADA Niva нового поколения

Глава Renault Лука де Мео рассказал о новом глобальном кроссовере, который в разных модификациях будут выпускать под марками Dacia, LADA и Renault. Предвестником таких автомобилей стал концепт-кар Bigster, дебютировавший в январе 2021 года, пишет портал Autonews.ru. По словам де Мео, каждый из брендов выпустит свою собственную модель, непохожую на машины других марок. При этом все автомобили разделят между собой до 85% общих узлов и агрегатов.

Новинки построят на удлиненной версии модульной платформы CMF-B, которая легла в основу Dacia Logan и Sandero третьего поколения. Топ-менеджер отметил, что ежегодный объем продаж новых соплатформенных кроссоверов должен превысить 1 млн экземпляров.

Под российской маркой LADA будут выпускать модель Niva (ранее называлась 4x4) следующего поколения. Лука де Мео заявил, что новый автомобиль будет больше приспособлен к езде по серьезному бездорожью по сравнению с Dacia Bigster. Внешность новой LADA Niva выполнят с использованием некоторых элементов ретро-стиля, как это будет в случае, например, с моделью Renault 5, которую возродят в виде электрокара.

«Мы представляем себе новую LADA Niva в качестве автомобиля с хорошей проходимостью, адаптированного к серьезным нагрузкам и непростым условиям. В какой-то степени ее можно сравнить с Suzuki Jimny», – отметил в интервью Automotive News Лука де Мео.

Ранее АВТОВАЗ опубликовал первый тизер внедорожника LADA Niva нового поколения, премьера которого состоится в 2024 году. Модель получит как минимум две разные версии – стандартную и для серьезного бездорожья с клиренсом до 240 мм. По неофициальным данным, в линейку двигателей войдет 1,8-литровый атмосферный мотор, который будет работать вместе с 6-ступенчатой механической коробкой передач или вариатором. Кроме того, у LADA Niva появится модификация с 1,3-литровой «турбочетверкой» от Renault Arkana и нового Kaptur. При этом отдачу агрегата уменьшат со 150 до 130 л.с.

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