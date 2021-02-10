Китайский авторынок в январе вырос на 27%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам января увеличились на 26,8% и составили 2 млн 045 тыс. единиц. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется девятый месяц подряд, чему способствует восстановление экономики страны после кризиса, вызванного пандемией коронавируса. При этом высокий рост спроса в первом месяце 2021-го обусловлен, в частности, низкой базой прошлого года, когда каникулы в связи с празднованием Нового года по лунному календарю выпали на январь.

Согласно прогнозу CAAM, по итогам 2021 года китайский авторынок может вырасти на 4%, в том числе благодаря низкой базе первой половины прошлого года. Китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей.

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