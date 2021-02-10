KIA намерена стать крупнейшим производителем электромобилей

Корейский автопроизводитель KIA в ходе встреча генерального директора компании с инвесторами представил обновленную стратегию развития бизнеса Plan S.

Так, к 2030 году на экологически чистые модели, к которым относятся электромобили (EV), гибриды (Hybrid Electric Vehicle, HEV) и гибриды с возможностью подзарядки от внешнего источника (Plug-in Hybrid, PHEV), будет приходиться 40% общемировых продаж KIA, ежегодные продажи таких моделей должны достигнуть 1,6 млн единиц. В качестве составляющей реализации этого плана, KIA планирует к 2030 году довести объем продаж электромобилей до 880 тысяч в год и стать лидером в сфере производства электромобилей.

Начав с запуска в текущем году первой модели электромобиля, не имеющей аналога с традиционным двигателем, KIA к 2026 году укрепит свою продуктовую линейку 11 новыми моделями. Из них 7 будет разработано на новой специализированной платформе E-GMP (Electric-Global Modular Platform), а четыре будет создано на базе существующих моделей с ДВС.

Электромобили, разрабатываемые на платформе E-GMP, будут способны функционировать как смарт-устройства за счет использования телематических решений, аудио, видео и навигации (AVNT), а также сервисов беспроводной передачи информации (Over-the-Air, OTA) и подключаемых функций (Feature on Demand, FoD).

Первый электромобиль KIA, обозначаемый как CV, будет оснащаться высокотехнологичной системой HDA2 (Highway Driving Assist Level 2 – Ассистент движения по автомагистралям, соответствующий «второму уровню» по классификации систем автопилотирования). Начиная с 2023 года, электромобили KIA будут оснащаться системой автопилотирования по магистралям HDP (Highway Driving Pilot), эта разработка – важный шаг к развитию систем автопилотирования до «третьего уровня» по существующей классификации.

Кроме того, в 2022 году KIA представит свою первую модель специализированного автомобиля, в дальнейшем PBV будут создаваться и выпускаться в соответствии с запросами рынка. Компания ставит цель к 2030 году выйти на уровень ежегодных продаж 1 миллиона PBV, что сделает KIA мировым лидером в этом сегменте. KIA разработает широкую гамму специализированных автомобилей на базе платформы скейтборда, специально созданной для PBV.

Дальнейшее расширение бизнеса PBV KIA рассчитывает проводить за счет инновационной деятельности в сотрудничестве с другими компаниями, что позволит разрабатывать как микро-, так и крупные платформы для беспилотных доставок и сектора электронной коммерции. Компания будет развивать платформы с возможностями масштабирования, поскольку KIA ожидает, что рыночный спрос на подобные услуги будет расти во всем мире.

В средне- и долгосрочной перспективе KIA планирует увеличить объем продаж к 2025 году до 3,8 млн автомобилей. Прогнозируется, что доля продаж экологически чистых моделей в 2021 году составит приблизительно 10% от общего объема, а к 2025 году увеличится до 22%. На развивающихся рынках компания будет повышать свою долю за счет локального производства по полному циклу.

Ожидается, что KIA выйдет на новый уровень прибыльности электромобилей с появлением в этом году модели CV. К 2025 году компания планирует вывести прибыльность производства электромобилей на уровень существующих моделей с ДВС. Компания также планирует, что стоимость разработки электромобилей будет снижаться за счет экономии, связанной с увеличением объемов производства электромобилей и снижения себестоимости используемых материалов благодаря инвестициям в исследования (Research and development, R&D).

Планируется, что в период с 2020 по 2025 годы объем инвестиций, осуществляемых KIA, составит 29 трлн вон. KIA будет поддерживать объем ежегодных инвестиций приблизительно на уровне 5 трлн вон, при этом нынешние инвестиции в существующие традиционные сегменты бизнеса будут сокращаться, а стратегические инвестиции в будущие проекты – увеличиваться. В дополнение к этому, компания намерена увеличивать объем инвестиций в исследования и разработку.