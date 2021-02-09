Ford с 2023 года будет использовать в своих автомобилях систему Android | АВТОСТАТ

Ford с 2023 года будет использовать в своих автомобилях систему Android

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Ford с 2023 года будет использовать в своих автомобилях систему Android

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Американский автоконцерн Ford Motor Co. планирует использовать операционную систему Android для дисплеев своих машин начиная с 2023 года на фоне ускорения цифровизации автомобильной промышленности. Компания заключила шестилетнее соглашение с Google об интеграции приложений, включая голосового помощника и навигатор, в мультимедийные дисплеи всех моделей Ford за исключением Китая. Условия соглашения не разглашаются, пишет агентство "Финмаркет".

Компания Ford также планирует сотрудничество с Google в сфере облачных сервисов для разработки встроенных функций и управления потоковой передачей данных, поступающих непосредственно от автомобилей. Сервис также будет использоваться для организации производства.

Компании Кремниевой долины расширяют сотрудничество с автомобильным сектором, стремясь извлечь выгоду из перспектив развития автомобилей. Технологические компании теперь предоставляют операционные системы для управления встроенными мультимедийными системами, а также облачные сервисы для хранения данных и управления ими. Предстоящий переход Ford на систему Android станет ударом для канадской телекоммуникационной компании BlackBerry Ltd., которая в течение многих лет предоставляла свою операционную систему QNX для автомобилей Ford. Возрастающая роль технологий в автомобилях становится причиной трений между автопроизводителями и технологическими компаниями в борьбе за потенциальные миллиарды долларов от рекламы и различных услуг.

Ford и другие компании сотрудничают с Google, чтобы задействовать систему Android в качестве встроенного программного обеспечения. Это позволит владельцам машин загружать приложения непосредственно на дисплей своего автомобиля, говорит аналитик консалтинговой компании Guidehouse Insights Сэм Абуэльсамид.

По словам вице-президента Ford по стратегии и партнерствам Дэвида Макклелленда, с помощью системы Android компания сможет предложить клиентам персонализированные услуги и функции, которые будут отличаться от предложений конкурентов.

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Фото: Ford

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: новые опцииford

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