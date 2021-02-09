Mitsubishi в 2021 году планирует увеличить продажи в России на 25%

Компания «ММС Рус» в 2021 году планирует реализовать в России свыше 35 тыс. новых автомобилей, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом (28153 машины). Главными задачами на 2021 год компания считает улучшение качества обслуживания клиентов, продолжение процесса переоформления дилерской сети, а также запуск обновленных моделей – Eclipse Cross и Pajero Sport, сообщает пресс-служба японской марки.

Так, в апреле 2021 года в России появится усовершенствованный Eclipse Cross. Кроссовер будет представлен с двумя вариантами силового агрегата: новым для этой модели атмосферным двигателем 2.0 л. в сочетании с передним приводом и с уже знакомым турбированным 1.5 л. с полным приводом. Изменения коснулись экстерьера автомобиля, выполненного в эволюционировавшей концепции Dynamic Shield, и интерьера c новой мультимедиа системой Mitsubishi Connect и большим 8-дюймовым экраном, а также панорамной крышей с электрическим люком.

Кроме того, в мае у российских дилеров появится обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Самый мощный внедорожник в модельном ряду Mitsubishi в России сохранит дизельные и бензиновые версии. Внешний вид обновленного Pajero Sport изменился за счет фар, начинающихся от передней решетки и комбинированных ламп в углах бампера. Высокий капот автомобиля подчеркивает увеличенную переднюю часть, в то время как более массивные хромированные детали придают модели более современный внешний вид. Что касается салона, для удобства был интегрирован обновленный легко читаемый 8-дюймовый цветной ЖК-дисплей, а открытием и закрытием крышки багажника теперь можно управлять со смартфона. Улучшены характеристики безопасности с добавлением ассистентов для безопасной смены полосы движения: Lane Change Assist (LCA) и Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Добавим также, что к концу 2020 года 50 дилерских центров Mitsubishi были переоформлены согласно новым стандартам. Дилерская сеть на сегодняшний день составляет 109 центров по всей России, 6 из которых открыли свои двери для посетителей впервые. В 2021 году запланировано переоборудование еще 25 дилерских центров в новом формате, расширение дилерской сети не ожидается.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».