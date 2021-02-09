Рынок новых грузовиков в январе упал на 16% | АВТОСТАТ

Рынок новых грузовиков в январе упал на 16%

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Рынок новых грузовиков в январе упал на 16%

Обзор рынка новых коммерческих автомобилей в России
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Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем рынка новых грузовых автомобилей в России по итогам января 2021 года составил 5,1 тыс. единиц, показав падение на 15,9%.

Лидирующее положение здесь по-прежнему занимает российский KAMAZ с долей около 40% и показателем 2 031 купленный автомобиль. Это выше прошлогоднего результата на 5,3%. Следом, с большим отставанием, идет GAZ (433 шт.), чей тираж сократился почти на 30%. Третьим стал шведский бренд Volvo (391 шт.; -21,3%), а замыкают пятерку лидеров две марки со схожими показателями - российский Ural (311 шт.; -6,3%) и белорусский MAZ (306 шт.; +13,8%).

Кроме коммерческой техники, мы постоянно мониторим рынок легковых автомобилей. Самая актуальная информация об их стоимости и комплектациях содержится на сайте «Цена Авто».

Фото: КАМАЗ

Автор: , источник: АВТОСТАТ

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