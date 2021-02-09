В январе рынок новых LCV в России снизился на 6%

По данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в январе 2021 года объем рынка новых легких коммерческих автомобилей в России составил 7,2 тыс. единиц. Это на 5,7% ниже, чем в январе 2019-го.

Лидерство здесь принадлежит отечественной марке GAZ, на долю которой приходится более 38%. Ее объемы рынка в первый месяц года снизились более чем на четверть (-25,4%) до 2,7 тыс. экземпляров. На втором месте по объему рынка также находится российская марка - УАЗ, покупки автомобилей которой, напротив, выросли на 1,2% до 1,3 тыс. штук. На третье место вышла LADA c результатом 912 единиц, показавшая самую высокую динамику в пятерке лидеров (+48,1%). Лучшим среди иностранных брендов стал американский Ford (767 шт.; +2%). За ним следует немецкий Volkswagen (365 шт.; +4,9%).

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