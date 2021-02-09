Рынок автомобилей с пробегом в январе остался на уровне годичной давности

В январе 2021 года жители нашей страны купили 365,3 тыс. подержанных легковых автомобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», этот результат практически соответствует (-0,3%) тому, что был год назад.

По данным агентства, в начале нынешнего года россияне приобрели 86,2 тыс. автомобилей LADA с пробегом; 40,7 тыс. таких же «тойот»; 20,6 тыс. б/у «ниссанов». Кроме них, в ТОП-5 по предпочтениям на вторичном рынке попали корейские бренды Hyundai и KIA (19,7 тыс. и 19 тыс. шт. соответственно). Таким образом, на перечисленные марки пришлось более половины (51%) от общего объема.

Также стоит отметить, что только «корейцы» демонстрируют в январе рост объемов перепродаж (у Hyundai + 1,6%; у KIA +2,9%), в то время как у LADA (-2,9%), Toyota (-1,9%) и Nissan (-2,7%) наблюдается их падение. Более подробно - здесь.

Найти эти (и другие) автомобили с пробегом можно в салонах проверенных дилеров.

Фото: АВТОСТАТ