АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel

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АВТОВАЗ начал продажи внедорожника LADA Niva Travel

АВТОВАЗ начал продажи обновленного внедорожника LADA Niva Travel, производство которого стартовало на предприятии «ЛАДА Запад Тольятти» в конце декабря 2020-го. Автомобиль предлагается в двух основных модификациях – Niva Travel и Niva Travel Off-Road – стоимостью от 747 тыс. 900 рублей и 844 тыс. 900 рублей соответственно, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

LADA Niva Travel получила новый дизайн экстерьера, включая новые более яркие фары и LED фонари. В исполнении Off-road внешний вид Niva Travel дополняют штатный шноркель, внедорожные шины и обвес из неокрашенного пластика, который дополнительно защищает кузов от мелких повреждений. В оснащение автомобиля входят мощный кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида с омывателем, две подушки безопасности, обогрев лобового стекла, сидений и зеркал.

Вне зависимости от версии новая Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

По итогам января 2021 года продажи LADA Niva на российском рынке составили 2809 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате этот внедорожник вошел в тройку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Напомним, в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник будет продаваться под именем LADA Niva Legend. Также в первом квартале на рынок выйдет обновленный универсал LADA Largus. Кроме того, ведется подготовка к производству рестайлинговой LADA Vesta, которая поступит в продажу после 2021 года.

К 2025 году АВТОВАЗ выведет на рынок четыре новых модели LADA, которые будут базироваться на платформе CMF-B. Так, на 2023 год запланирован выход двух моделей В-класса: по неофициальным данным, речь идет о новом поколении LADA Granta в кузовах «седан» и «универсал». В 2024 году появится новое поколение внедорожника Niva, который получит две версии – с компактной и удлиненной колесной базой. А в 2025 году в модельном ряду LADA появится новый автомобиль сегмента С-SUV.

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазновинкиценыlada niva

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