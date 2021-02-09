«Соллерс Форд» наращивает производство Ford Transit

Компания «Соллерс Форд» активизирует производственные мощности завода в Елабуге в связи с растущим спросом на автомобили Ford Transit и нанимает дополнительно 150 новых сотрудников, что увеличит рабочий фонд предприятия более чем на 10%. Увеличение производства позволит «Соллерс Форд» обеспечить стабильность бизнеса и избежать дефицита автомобилей, а также укрепит позиции компании в сегменте коммерческих автомобилей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Напомним, в январе российские дилеры Ford реализовали 909 легких коммерческих автомобилей Ford Transit, что в 2,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Это лучший показатель за всю историю продаж модели в России за январь.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Соллерс Форд» планирует нарастить долю в сегменте коммерческих автомобилей, а также развитие приоритетных для компании проектов локализации и кастомизации, увеличение модификаций автомобилей социального и специального назначения, число которых сегодня составляет 145 единиц. Кроме того, будет продолжена работа по развитию собственных инструментов продаж.