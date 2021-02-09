Экспорт легковых автомобилей в 2020 году упал на 41% | АВТОСТАТ

Экспорт легковых автомобилей в 2020 году упал на 41%

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Экспорт легковых автомобилей в 2020 году упал на 41%

Экспорт легковых автомобилей из России за 2020 год снизился на 41,2% и составил 65 тыс. единиц на общую сумму 986,9 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в декабре на внешние рынки было отправлено 6,8 тыс. автомобилей (+1% к ноябрю) на 115,8 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в прошлом году упал на 17,7% и составил 12,2 тыс. машин на 324 млн долларов. В декабре за рубеж было поставлено 1,6 тыс. грузовиков (+31,3% к ноябрю) на 45,8 млн долларов.

А какие модели легковых автомобилей можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок». 

Фото: Hyundai

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилигрузовые автомобилиэкспортроссийский автопром

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