Экспорт легковых автомобилей в 2020 году упал на 41%

Экспорт легковых автомобилей из России за 2020 год снизился на 41,2% и составил 65 тыс. единиц на общую сумму 986,9 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в декабре на внешние рынки было отправлено 6,8 тыс. автомобилей (+1% к ноябрю) на 115,8 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в прошлом году упал на 17,7% и составил 12,2 тыс. машин на 324 млн долларов. В декабре за рубеж было поставлено 1,6 тыс. грузовиков (+31,3% к ноябрю) на 45,8 млн долларов.

А какие модели легковых автомобилей можно ждать на российском рынке в 2021 году? Подскажет «Календарь новинок».

Фото: Hyundai