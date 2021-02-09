Импорт легковых автомобилей в 2020 году упал на 20% | АВТОСТАТ

Импорт легковых автомобилей в 2020 году упал на 20%

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Импорт легковых автомобилей в 2020 году упал на 20%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам 2020 года снизился на 19,7% до 243,2 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, в отчетный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 5 млрд 423,8 млн долларов. При этом в декабре было импортировано 28,9 тыс. машин (+0,2% к ноябрю) на 676,1 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей прошлом году упал на 19,4% до 24,1 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 198,1 млн долларов. Из них 3,5 тыс. грузовиков (+19,7% к ноябрю) на 164,8 млн долларов были поставлены в нашу страну в декабре.

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Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилигрузовые автомобилиимпорт

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