Mitsubishi начала производство Outlander нового поколения

Компания Mitsubishi объявила о начале серийного производства Outlander четвертого поколения. Сборка налажена на японском заводе в Оказаки, а первую партию внедорожников экспортируют в Северную Америку, где 16 февраля состоится мировая премьера новинки.

Как пишет портал Motor.ru, новый Outlander унифицирован с другим кроссовером альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – Nissan X-Trail, в основе которого лежит архитектура CMF-С/D. От X-Trail модель также может унаследовать и 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 184 л.с., сочетающийся с вариатором. На некоторых рынках сохранится гибридная силовая установка, однако в России такой «Аутлендер» не представлен.

Новый Outlander получит усовершенствованный полный привод Super All-Wheel Control (S-AWC) с активным передним дифференциалом и системой контроля разворачивающего момента (AYC), а также новый селектор выбора режимов движения.

Первыми новинку получат жители США, Канады и Пуэрто-Рико, а следом Outlander четвертого поколения появится и на других рынках, в том числе в России. Кроссоверы для нашего рынка, как ожидается, будут собирать на мощностях завода в Калужской области.

Ранее стало известно, что в ближайшее время завершатся продажи самого мощного Outlander в России – версии GT c V-образным бензиновым мотором 3.0 (227 л.с.). С исчезновением Outlander GT самой мощной модификацией, доступным россиянам, станет версия с 2,4-литровой 167-сильной «четверкой». Актуальную модель с базовым мотором объемом 2,0 л и в стандартной комплектации Inform можно купить за 1 млн 859 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Mitsubishi Outlander является бестселлером марки на российском рынке. По итогам 2020 года в нашей стране было продано 28153 автомобиля этой модели – на 30% меньше, чем годом ранее.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года на российском рынке ожидается обновленный внедорожник Pajero Sport, производство которого будет налажено на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Кроме того, в апреле у дилеров появится рестайлиговый кроссовер Eclipse Cross.

Какие еще модели Mitsubishi и других марок можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Mitsubishi