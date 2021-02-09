Бизнес-седан Toyota Camry – лидер по сохранности остаточной стоимости в сегменте D

Седан Toyota Camry, помимо того, что является самым популярным автомобилем сегмента D, имеет здесь и лучший показатель остаточной стоимости. Такие данные были озвучены экспертами агентства «АВТОСТАТ» в рамках подведения итогов 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021».

Так, среди 3-летних автомобилей сегмента D индекс остаточной стоимости у модели Toyota Camry по итогам 2020 года составил 86,93%. То есть, этот автомобиль, который был куплен новым в 2017 году, теряет от первоначальной цены спустя три года в среднем чуть более 13%.

У других моделей сегмента D показатель остаточной стоимости ниже (соответственно и потеря цены будет больше). Например, занявший второе место седан Hyundai Sonata имеет результат 85,23%. В свою очередь, на третьем месте расположилась модель Mazda6, чей индекс RV равен 83,58%.

Как отмечает Юлия Тишакова, начальник отдела маркетинга и связей с общественностью бренда Toyota в России, сегодня остаточная стоимость автомобиля – это важный ориентир для клиентов, который внушает им уверенность в завтрашнем дне и выступает гарантией быстрой и легкой продажи автомобиля в будущем.

«Высокая остаточная стоимость Toyota позволяет обладать не просто автомобилем, но и ценным ликвидным активом. Данный показатель является одной из причин выбора покупателей в пользу моделей Toyota как среди новых автомобилей, так и на вторичном рынке», - подчеркнула г-жа Тишакова.

Также стоит отметить, что по итогам 7-й ежегодной премии «Residual value – 2021» бренд Toyota завоевал в общей сложности 7 наград. Кроме Camry, победителями в своих сегментах стали модели Corolla, Hilux и Land Cruiser. Вторые места завоевали Toyota RAV4 и Land Cruiser Prado, а третье – Fortuner. Таким образом, по общему числу наград Toyota стала брендом-лидером премии «Residual value – 2021».

Фото: Toyota