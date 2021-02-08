BMW отзывает кроссоверы X5 и X6 в России

Компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 6 кроссоверов BMW X5 и X6, реализованных в октябре – ноябре 2020 года. Причиной отзыва является возможно неправильно привинченный вал рулевого управления. В связи с этим возможно возникновение шумов и люфта в системе управления. Игнорирование данных признаков водителем в самом худшем случае может стать причиной потери управления, сообщает пресс-служба Росстандарта. На всех автомобилях будет выполнена проверка резьбового соединения вала рулевого управления и, при необходимости, замена вала рулевого управления и карданного шарнира. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в январе компания «БМВ Русланд Трейдинг» объявила об отзыве 21693 автомобилей BMW 3 Series Sedan, Touring, Coupe и Cabrio, реализованных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года. Причиной отзыва стало возможное со временем ухудшение состояния штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора. В редких случаях это может вести к перегреву и последующему короткому замыканию или оплавлению на вставном контакте. В очень редких случаях это может привести к возгоранию, даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем. На всех автомобилях должна быть выполнена проверка и доработка штекерного соединения на выходном каскаде вентилятора. При необходимости также будет заменен выходной каскад вентилятора.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам 2020 года российские дилеры BMW реализовали 42721 автомобиль, что на 3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате баварская марка стала лидером премиум-сегмента на автомобильном рынке России.

Полный список дилеров BMW (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».