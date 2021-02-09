Число пользователей каршеринга в Москве достигло миллиона

Число пользователей каршеринга в Москве превысило 1 млн человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Пять лет назад в Москве заработал каршеринг. Теперь уже сложно представить, как мы без него жили. В 2015-м было доступно всего 350 машин, зарегистрировано около 30 тыс. водителей. Сегодня в сервисе более 25 тыс. машин и более 1 млн постоянных пользователей», – цитирует С.Собянина портал Autonews.ru. По словам мэра, власти и дальше будут поддерживать частные московские каршеринговые компании и выдавать им субсидии на обновление автопарка.

По мнению директора департамента развития новых направлений бизнеса «БИЗНЕС КАР» Павла Кулешова, главное преимущество каршеринговых услуг – гибкость, а именно использование автомобиля исключительно «по требованию», как общественный транспорт. Дополнительное преимущество в Москве – бесплатная парковка, которая возможна благодаря особым лояльным условиям к сервису со стороны администрации города.

«Оценивая перспективы развития каршеринга, многие ссылаются на мировой опыт и утверждают, что мы лишь повторяем его. Между тем, на сегодняшний день в Москве крупнейший в мире парк каршеринговых автомобилей, и рынок этот пока еще не полностью устоялся. По нашей оценке, каршеринг займет свою нишу в качестве дополнительного сервиса мобильности, подходящего для нерегулярного использования. Если же пользоваться автомобилем каждый день, то личный автомобиль будет не только удобнее», – отмечает директор по маркетингу компании «РОЛЬФ» Виталий Шония.

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