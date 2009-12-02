Продажи АВТОВАЗа в ноябре стали худшими за всю историю

По итогам ноября АВТОВАЗ реализовал на российском рынке порядка 26 тысяч автомобилей, что на 7,8% ниже показателя за предыдущий месяц. Об этом агентству «Интерфакс» сообщили несколько источников в отрасли, добавив, что 3 тысячи машин из этого количества пришлись на госзаказ. По отношению к прошлому году продажи автомобилей Lada снизились более чем на 49% – в ноябре 2008 года вазовские машины разошлись в количестве 51,3 тысячи единиц.

Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», ноябрьский результат АВТОВАЗа – худший не только с начала года, но и за всю историю предприятия с момента его выхода на проектную мощность. Низкий уровень продаж АВТОВАЗа на протяжении последних месяцев эксперты объясняют неразберихой с дилерами и постоянными организационными проблемами (проблемы с наличием ПТС, отсутствие нужных моделей и комплектаций, крайне медленный процесс принятия решений).