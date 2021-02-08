Audi e-tron Sportback доступен для заказа в России

Компания Audi начала прием заказов на новый электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback, который стал вторым в портфолио полностью электрических автомобилей Audi в России после Audi e-tron. Стоимость новинки составляет от 6 млн 485 тыс. рублей, сообщает пресс-служба марки с четырьмя кольцами.

Как отмечается, на принадлежность модели Audi e-tron Sportback к электромобилям указывает особый дизайн его элементов «в стиле e-tron». Восьмиугольная решетка радиатора Singleframe с вертикальными планками выполнена в сером цвете Platinum Gray. Вдоль нижней кромки светодиодных фар Matrix LED располагаются четыре горизонтальных сегмента дневных ходовых огней, образуя оригинальную световую подпись. Вставки черного цвета акцентируют внимание на месте установки аккумуляторной батареи – энергетического центра полностью электрического SUV. В задней части накладка широкого диффузора свидетельствует об отсутствии патрубки системы выпуска. Эмблема на лючке зарядного разъема выполнена в ярком «высоковольтном» оранжевом цвете. В качестве опции также доступны тормозные суппорты оранжевого цвета. Уже в стандартном исполнении накладки колесных арок и порогов окрашены в матовый антрацитовый цвет. Элементы защиты нижней части кузова, диффузор и пороги выполнены в черном цвете.

Впервые для серийного автомобиля Audi предлагаются цифровые светодиодные матричные фары Digital Matrix LED. Цифровая система освещения не только обладает функциями ближнего света, отвечающими за подсветку поворотов, но и режимами освещения в городе и на трассе. Она также дополняет работу дальнего света и предлагает инновационные функции, такие как: подсветка полосы и ориентационная подсветка.

Располагая мощностью 360 л. с. и 561 Нм крутящего момента, два электродвигателя обеспечивают Audi e-tron Sportback разгон до 100 км/ч за 6,6 секунд, при этом максимальная скорость электромобиля ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Водитель может активировать режим кратковременного увеличения мощности Boost, при котором отдача электромоторов увеличивается до 408 л. с. и 664 Нм крутящего момента, разгоняя купе-кроссовер до 100 км/ч за 5,7 секунды.

Audi e-tron Sportback оснащен электрическим полным приводом quattro, который непрерывно контролирует распределение крутящего момента между осями, регулируя его за доли секунды. Система Audi drive select, которая входит в стандартное оснащение Audi e-tron Sportback, позволяет водителю выбирать один из семи профилей работы различных компонентов автомобиля – от плавного комфортного движения до спортивной, но при этом стабильной управляемости. А адаптивная пневматическая подвеска с регулируемыми амортизаторами способна менять дорожный просвет в диапазоне до 76 мм.

Как и все полноразмерные модели Audi, электрический купе-кроссовер оснащается системой MMI touch response с двумя дисплеями. С помощью верхнего сенсорного экрана диагональю 10,1 дюйма водитель управляет функциями информационно-развлекательной системы, телефона, навигационной системы, а также специализированными функциями e-tron. Нижний дисплей диагональю 8,6 дюйма используется для ввода текста и управления функциями комфорта и климатической системы.

В стандартное оснащение Audi e-tron Sportback также входит виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit с экраном диагональю 12,3 дюйма. Экран отличатся исключительно высоким разрешением 1 920 х 720 пикселей, при этом с помощью кнопки View на рулевом колесе можно выбрать один из двух режимов отображения информации. Опционально предлагается версия plus с дополнительным дисплеем вокруг индикатора энергии.

В стандартное оснащение Audi e-tron Sportback входят электрический полный привод quattro, адаптивная пневматическая подвеска, прогрессивное рулевое управление, 19-дюймовые легкосплавные диски «5 рукавов Aero», светодиодная оптика, многофункциональный кожаный руль, климат-контроль с индивидуальной настройкой для водителя и переднего пассажира, навигационная система MMI Navigation plus с MMI touch response, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit, парковочный ассистент с датчиками спереди и сзади, ассистент сохранения полосы движения, электропривод крышки багажника, зарядные кабели и др.

Для Audi e-tron Sportback предлагается широкий выбор опционального оснащения, среди которого: матричные цифровые светодиодные фары Digital Matrix LED, виртуальные внешние зеркала заднего вида, панорамная крыша, передние сиденья с функцией вентиляции и массажа, климат-контроль с индивидуальной настройкой для четырех зон салона, виртуальная приборная панель Audi virtual cockpit plus, система автоматической парковки, пакеты ассистирующих систем «Город» и «Путешествие», система ночного видения с функцией распознавания пешеходов, проекционный дисплей, второй разъем для зарядки и др.

Полностью электрический купе-кроссовер Audi e-tron Sportback представлен в восьми крупнейших дилерских центрах марки с четырьмя кольцами: Audi City Moscow (Москва), «Audi Центр Авилон» (Москва), «Audi Центр Запад» (Москва), «Ауди Центр Сити» (Москва), «Audi Центр Сочи» (Сочи), «Audi Центр Лахта» (Санкт-Петербург), «Audi Центр Витебский» (Санкт-Петербур) и «Audi Центр Екатеринбург» (Екатеринбург).

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Audi