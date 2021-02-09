Cadillac в январе увеличил продажи в России более чем в 2 раза

Российские дилеры Cadillac по итогам января реализовали 131 автомобиль, что в 2,2 раза больше по сравнению с прошлым годом. На долю кроссоверов суммарно пришлось более 80% проданных в прошлом месяце автомобилей марки, и абсолютным лидером является Cadillac XT5, сообщает пресс-служба GM Россия.

Напомним, в конце 2020 года модельную линейку Cadillac пополнил компактный кроссовер XT4, став для Cadillac первым автомобилем бренда с дизельным двигателем. Таким образом, кроссоверы Cadillac представлены в ключевых сегментах рынка: XT4 – в сегменте компактных кроссоверов, XT5 – среднеразмерных и XT6 – полноразмерных кроссоверов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году на российском рынке планируется представить флагманский внедорожник Cadillac Escalade пятого поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Cadillac