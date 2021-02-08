Бренд РРТ возвращается на автомобильный рынок

«Объединенная Автомобильная Корпорация – РРТ» объявила об объединении направления автомобильного бизнеса под единым брендом РРТ. Бренд РРТ объединит 16 автоцентров, сообщает пресс-служба автохолдинга.

Так, 12 дилерских центров группы компаний, которая управляет продажами автомобилей Nissan, Datsun, KIA и Mitsubishi в Санкт-Петербурге, Вологде, Казани, Альметьевске и Мурманске, поменяли названия по географическому признаку. В Петербурге, например, они уже работают под вывесками РРТ-Озерки и РРТ-Юго-Запад.

Под брендом РРТ-Автомаркет компания реализует автомобили с пробегом в Санкт-Петербурге, Вологде, Казани, Альметьевске, Мурманске, а также ведет продажи в четырех независимых автоцентрах в Брянске, Пскове, Великом Новгороде и Белгороде.

Под обновленным брендом корпорация готовится к реализации новых проектов, в частности РРТ-Аукцион – площадки, где профессиональные игроки авторынка смогут продавать и покупать автомобили оптом и в розницу по ценам, установленным в ходе торгов. Система находится в стадии финального тестирования. Также в этом году планируется внедрение нескольких IT-продуктов.

В 2020 году объем продаж новых автомобилей в дилерских центрах «ОАК-РРТ» составил 10944 штук (+25%), автомобилей с пробегом – 11092 единиц (+43%). По выручке в автобизнесе ОАК-РРТ вышла на показатель 23,14 млрд рублей (+50%), без учета НДС. Как отмечают в «ОАК-РРТ», объединение автомобильного бизнеса компании под единым брендом позволит еще больше повысить эффективность деятельности корпорации в части финансовых показателей – в первую очередь, общей выручки, прибыли и доходности на одного сотрудника.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».