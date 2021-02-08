В России оформлено 2 млн электронных паспортов транспортных средств. Напомним, что первые 100 ЭПТС были оформлены в начале 2019 года, а в августе прошлого года в системе насчитывалось уже 1 млн электронных паспортов, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».

Напомним, переходный период, предусматривающий оформление бумажных ПТС на выпускаемые в обращение автомобили, действовал до 1 ноября 2020 года и теперь электронные паспорта стали обязательными для всех транспортных средств. При этом автовладельцы, имеющие автомобили с бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не будет ограничено сроками.

Система электронных паспортов транспортных средств призвана сделать максимально прозрачными все операции с автомобилем и достоверность его истории. Также, как и ранее, ЭПТС будет содержать сведения об основных технических характеристиках транспортного средства, идентификационные данные основных агрегатов, сведения о постановке на учет и снятии с учета. Наличие более полной и детальной информации о транспортном средстве в электронном паспорте позволит обезопасить участников рынка от различных злоупотреблений в отношении автомобилей.

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