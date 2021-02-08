АВТОВАЗ подтвердил выпуск LADA Niva Legend в исполнении Bronto

Внедорожник LADA Niva Legend получит модификацию с повышенными внедорожными свойствами. Ранее, когда эта модель называлась LADA 4x4, данная модификация носила имя LADA 4x4 Bronto, но в октябре 2020 года она исчезла из модельного ряда, не успев, как остальные версии внедорожника, обновить интерьер. Компании «ВИС-Авто», дочернему предприятию АВТОВАЗа, где выпускают эти машины, понадобилась переаттестация по стандартам Group Renault.

Как сообщили изданию «За рулем» в пресс-службе АВТОВАЗа, планируется возобновить производство внедорожника Niva Legend в исполнении Bronto, однако сроки станут известны позже.

Напомним, от стандартной классической «Нивы» машины «Бронто» отличались более высокой подвеской (клиренс 240 мм вместо 210 мм), усиленным задним мостом, усиленными пружинами, передними амортизаторами от Chevrolet Niva (ныне – Niva Travel), самоблокирующимися дифференциалами на передней и задней осях, главными парами с отношением 4,1 (вместо 3,9), внедорожными покрышками и более широкими колесными арками с расширителями (резиновыми или пластиковыми в зависимости от комплектации), накладками на пороги, оригинальными бамперами и «маской» передка. Крыша усилена вварными поперечинами под установку рейлингов для опционального экспедиционного багажника.

Напомним, в начале 2021 года АВТОВАЗ объявил о переименовании модели LADA 4x4 и возвращении ей первоначального названия «Niva». Теперь этот внедорожник будет продаваться под именем LADA Niva Legend. Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7 дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч.

Для LADA Niva Legend предусмотрено более 10 вариантов исполнения, включая коммерческие модели. Кроме того, для всех модификаций внедорожника доступен пакет «Комфорт», который включает центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализацию с обратной связью, аудиосистему с разъемами формата USB и AUX.

Под капотом LADA Niva Legend устанавливается 1,7-литровый бензиновый двигатель, развивающий 83 л.с. и 129 Нм крутящего момента. Внедорожник оснащается постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. В настоящее время стоимость модели составляет от 599,9 тыс. рублей.

По итогам 2020 года продажи LADA 4х4 на российском рынке составили 29089 автомобилей, что на 9% меньше по сравнению с предыдущим годом. В результате этот внедорожник вошел в пятерку самых продаваемых моделей SUV на российском рынке, констатируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Какие еще модели LADA и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».