В январе продажи китайских автомобилей в России увеличились на 52%

В январе, по данным АЕБ, на российском рынке было продано 4608 легковых автомобилей китайских брендов. Это на 52,1% больше, чем в январе 2020 года. Российский рынок сократился на 4%. При этом, как показывают расчеты аналитического агентства «АВТОСТАТ», доля «китайцев» на нашем рынке в январе увеличилась до 5%. Напомним, что за весь 2020 год суммарная доля китайских брендов на российском рынке составила 3,9%.

Лидером января среди «китайцев» стала марка Chery - 1914 штук, что в 4,5 раза больше, чем в январе 2020 года. Самая продаваемая в линейке Chery модель Tiggo 4 - 865 штук. Под стать ей продается и Tiggo 7Pro - 849 штук. А вот флагман Tiggo 8 сдает позиции (199 штук), готовясь уступить место модели Tiggo 8Pro. Кроме того, в январе был реализован 81 автомобиль TXL премиального бренда Cheryexeed.

На втором месте Haval - 1567 штук (+28%). Третью строчку занимает бренд Geely, продажи которого сократились на 29% до 555 единиц. Отметим, что в январе наблюдались проблемы с поставками популярной модели Coolray и декабрьской новинки Tugella. В свободной продаже можно было приобрести только модель Atlas.

Аналитики «АВТОСТАТ» отмечают, что тройка лидеров аккумулирует сейчас примерно 90% продаж китайских автомобилей в России. В то же время на рынке присутствуют и другие бренды - Changan (263 шт.), FAW (96 шт.), GAC (27 шт.), Brilliance (13 шт.). Кроме того, остатки складов распродают Lifan (83 шт.) и Zotye (9 шт.).

Будет ли доля «китайцев» в России расти и дальше? Если да - то за счет каких брендов? Об этом, как и о многом другом, будут говорить участники форума автобизнеса «ForAuto – 2021», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация – здесь).