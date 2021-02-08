KIA Ceed получит в России новый турбомотор

У российского семейства KIA Ceed появится новый четырехцилиндровый турбомотор с непосредственным впрыском топлива рабочим объемом 1,5 литра. Об этом стало известно из расширенного сертификата Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), сообщает портал Motor.ru.

В российской спецификации двигатель 1.5 T-GDi развивает 150 л.с. и 253 Нм крутящего момента и адаптирован под бензин АИ-92. Прежний наддувный двигатель 1.4 T-GDi рекомендовали заправлять только «девяносто пятым» бензином, а отдача была ниже: 140 л.с. и 242 Нм. Ожидается, что передовая «турбочетверка» G4LH-5 будет сочетаться только с 7-скоростным «роботом» с двумя сцеплениями. В компании KIA не комментируют грядущую замену турбомотора, но можно ожидать улучшения динамических характеристик – например, в Европе время разгона с места до 100 км/ч улучшилось на 0,3 секунды.

Расширенный сертификат ОТТС на KIA Ceed начнет действовать с 12 февраля, так что де юре российский офис марки может начать продажи пятидверок с двигателем 1.5 уже с этой недели. В настоящий момент двигатель 1.4 T-GDi ставится на все семейство Ceed – пятидверные хэтчбеки, универсалы Ceed SW, шутинг-брейки ProCeed и купе-кроссоверы XCeed.

По итогам 2020 года российские дилеры KIA реализовали 9854 автомобиля семейства KIA Ceed (-39%), включая 453 купе-кроссовера XCeed, поступившего в продаже в июне прошлого года. В настоящее время пятидверный хэтчбек Ceed предлагается от 1 млн 304 тыс. 900 рублей, универсал Ceed SW стоит от 1 млн 134 тыс. 900 рублей, стартовая цена на ProCeed в кузове shooting brake составляет 1 млн 709 тыс. 900 рублей, купе-кроссовер XCeed обойдется минимум в 1 млн 629 тыс. 900 рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», весной 2021 года на российском рынке появятся обновленные субкомпактный хэтчбек Picanto и фастбек Stinger, а также минивэн Carnival четвертого поколения.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».

Фото: KIA