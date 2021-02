Skoda приостановила продажи новой Octavia в России

Компания Skoda начала продажи лифтбеков Skoda Octavia нового поколения в России в конце ноября, и до конца 2020 года реализовала 1111 таких машин. Однако после Нового года дилеры остановили выдачу автомобилей, причина – в бортовой системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой возникли проблемы с активацией, пишет издание «Авторевю».

В российском офисе Skoda заявили, что проблема уже почти решена, однако дата начала выдачи задержавшихся машин пока не названа. Судя по всему, таких по всей России уже скопилось около двух тысяч.

Тем не менее с 1 февраля Skoda повысила цены на новую Octavia: теперь ее стоимость начинается с 1 млн 443 тыс. рублей. Для заказа по-прежнему доступны только лифтбеки с турбомотором 1.4 TSI (150 л.с.) в сочетании с механической 6-ступенчатой коробкой передач или с автоматической 8-ступенчатой трансмиссией. До конца зимы в продаже должны появиться машины с самым мощным для российского рынка двигателем 2.0 TSI (190 л.с.). А вот Octavia с базовым атмосферником 1.6 MPI (110 л.с.) задерживаются: по словам дилеров, их начнут поставлять не раньше апреля.

Новая Octavia, получившая измененный дизайн экстерьера и увеличенные габариты, опционально оснащается полностью светодиодными матричными фарами, которые ранее были доступны только для модели Superb. Что касается обновлений в интерьере, модель отличается новой линейкой рулевых колес, которая включает в себя двухспицевое исполнение. Кроме того, теперь у Octavia новая передняя панель, напоминающая по форме силуэты капота и фирменной решетки радиатора бренда.

Стандартное оснащение новой Octavia стало значительно богаче, чем прежде. Модель будет доступна в существенно расширенных комплектациях Active Plus, Ambition Plus и Style Plus, каждую из которых можно сравнить со старшими версиями предшественницы. Базовая комплектация Active Plus по оснащению близка к текущей Ambition, а Ambition Plus в свою очередь максимально приближена к топовой комплектации нынешнего поколения. Кроме того, вместе с новой Octavia дебютирует целый ряд новых технологий и систем, среди которых трехзонный климат-контроль Climatronic, круговой обзор Area View, система мониторинга слепых зон и адаптивный круиз-контроль, работающий на скорости до 210 км/ч. Это также первая модель Skoda, в которой используется технология shift-by-wire для управления коробкой передач.

