Количество электромобилей в России превысило 10 тысяч единиц

На 1 января 2021 года в нашей стране было зарегистрировано 10836 электромобилей. Такие данные привел директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, выступая на пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (видеозапись и презентация доступны здесь).

Если сравнивать это количество с тем, что было год назад, то российский парк электрокаров вырос на 71% и преодолел 10-тысячную отметку. На начало нынешнего года он представлен 18 моделями 14 различных марок.

83% всех электромобилей приходится на Nissan Leaf – в России насчитывается чуть более 9 тысяч экземпляров этой модели. Также стоит отметить, что 97% из них имеют правый руль, а не менее 60% зарегистрировано на Дальнем Востоке и в Сибири.

Более 6% всех электрокаров в РФ относится к марке Tesla (модели 3, S, X, Y – суммарно почти 700 единиц), а еще около 4% – это Mitsubishi i-MiEV (400 шт.). Кроме них, свыше 100 транспортных средств на электротяге имеют Jaguar и Audi. У оставшихся брендов данный показатель меньше, а на долю каждого из них приходится менее 1%.

Какие еще электромобили могут появиться в России – смотрите в «Календаре новинок».