Продажи автомобилей с пробегом официальными дилерами в 2020 году выросли на 14%

Официальные дилеры в нашей стране по итогам прошлого года реализовали почти 800 тысяч автомобилей с пробегом. Это на 14% больше, чем в 2019-м. Такие данные, подготовленные на основе мониторинга работы дилерских сетей 60 марок, представленных в РФ, привел директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в рамках пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка – 2020» (видео запись доступна по ссылке).

При этом доля официальных дилеров от всего вторичного рынка за год выросла с 13% до 14,6%. Таким образом, каждый седьмой автомобиль с пробегом в нашей стране продается через дилерские сети.

Если же говорить о наиболее востребованных у дилеров и их клиентов автомобилей с пробегом – возрастом до 10 лет – доля дилеров составляет здесь почти 25% от общего числа купленных на вторичном рынке машин этого возрастного сегмента. То есть, каждый четвертый автомобиль с пробегом в возрасте до 10 лет продается через сети официальных дилеров.

Также стоит отметить, что из 800 тысяч реализованных дилерами б/у машин 86%, или 690 тысяч штук, пришлось на сегмент массовых марок. Причем их продажи за год увеличились на 20%. А вот подержанные автомобили премиум-сегмента через дилеров в 2020 году упали на 12% до 110 тысяч единиц. Найти их можно в салонах проверенных дилеров.

Больше информации об авторынке – не только итоги, но и прогнозы – будут озвучены на форуме автобизнеса «ForAuto – 2021», который пройдет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация – здесь).

Фото: РОЛЬФ