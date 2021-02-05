Итоги продаж в январе: что будет с авторынком дальше?

Эксперты считают, что если бы в третьем и четвертом кварталах 2020 года не было дефицита автомобилей в дилерских центрах и если бы дилеры не старались на фоне этого дефицита так усиленно продавать именно дорогие комплектации, «навариваясь» на допуслугах, то общегодовой результат по российскому рынку за прошлый год был бы намного лучше, чем он есть. Даже несмотря на сложные обстоятельства, связанные с пандемией.

Каким будет 2021 год? Он может повторить результаты и тренды 2020-го, а, возможно, будет чуть лучше или даже хуже. Январский результат по авторынку (-4%) для кого-то был ожидаем, а кого-то заставил задуматься. «Минус» - потому что дефицит машин в автосалонах продолжается? Или на то есть другие причины?

В прямом эфире «Радио Автодор» директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков, отвечая на вопрос по прогнозу на нынешний год, предположил, что рынок будет таким же, но может показать снижение объемов. Да, эксперты ожидают большие скачки по динамике во 2-м квартале года, но, надо понимать, что, если положительная динамика в этот период и будет, то исключительно за счет низкой базы аналогичного периода 2020 года (достаточно вспомнить прошлогоднюю весну и локдаун).

Почему объемы рынка в 2021 году могут упасть больше, чем в 2020-м? Вот ответы:

- Доходы у многих категорий населения в 2020 году снизились. В некоторых сферах бизнеса упала (или пропала совсем) прибыль, а соответственно кто-то из руководителей компаний и предприятий будет вынужден сокращать расходы, в том числе на премии и другие формы стимулирования работников. То есть, денег у населения на покупку автомобилей как не было, так и не будет. Здесь стоит также вспомнить, что государство на законодательном уровне ввело для частного бизнеса ежегодную обязательную индексацию зарплат для сотрудников. Соответственно многие предприниматели будут пытаться оптимизировать свои новые затраты, и за этим могут последовать сокращения штатов. А это еще один аргумент в сторону того, что денег у населения на новые автомобили не прибавится, и России по-прежнему не угнаться за рынками развитых европейских стран.

- Цены на автомобили, особенно связанных с евро, по-прежнему будут расти (виноват слабый рубль; доллар почти «отыграл до конца» возникшую разницу, но евро - еще нет). Свою роль в дальнейшем росте цен на автомобили, безусловно, сыграет и утилизационный сбор.

- Цифры, заявленные на данный момент по господдержке российского автопрома, очень маленькие. Они гораздо меньше, чем в 2020 году.

Кроме этого, ранее, в ходе пресс-конференции «Ключевые цифры авторынка - 2020» (запись доступна по ссылке) Сергей Целиков уже говорил о том, что вслед за уменьшением объема рынка, которое в нашей стране длится с 2014 года, в России уже снизилось количество моделей, предлагаемых автопроизводителями. «Думаю, что этот ассортимент может сократиться еще процентов на 5 - 10», - заявил эксперт во время радиоэфира. Он не исключил вероятность того, что не только модели, но и некоторые марки в текущих условиях могут пересмотреть отношение к России.

Рынок в 2021 году во многом будет зависеть от активности дилеров и внимания дистрибьюторов к потребителю, считает Целиков. И в первую очередь - дилерам необходимо вернуться к практике продаж автомобилей по ценам, заявленным на официальных сайтах и уйти от практики навязывания «допов».

Больше информации об авторынке - не только итоги, но и прогнозы - будут озвучены на форуме автобизнеса «ForAuto - 2021», который пройдет 17 февраля в режиме онлайн (подробности и регистрация - здесь).