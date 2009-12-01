«Группа ГАЗ» готовит рестайлинг автобуса ПАЗ-3205

«Группа ГАЗ», в которую входит Павловский автобусный завод, готовит рестайлинг автобуса малого класса ПАЗ-3205. Уже утвержден дизайн-проект обновленного экстерьера автобуса ПАЗ-32053, показ ходового опытного образца намечен на 2010 год.

Стоит отметить, что интерьер ПАЗ-3205 был обновлен в апреле 2007 года, особое внимание тогда было уделено эргономике места водителя. А в 2008-2009 годы в конструкцию автобусов этой модели был внесен ряд изменений: усовершенствованы тормозное и рулевое управление, система двигателя, трансмиссия, кузов, электрооборудование.

Павловский автобусный завод начал выпуск автобуса малого класса ПАЗ-3205 ровно 20 лет назад – 1 декабря 1989 года. С тех пор было выпущено около 200 тысяч таких «ПАЗиков». Как отмечают аналитики агентства «АВТОСТАТ», эта модель составляет основу производства ПАЗа и сегодня. По данным «АСМ-Холдинга», за девять месяцев 2009 года Павловский автозавод изготовил 3,5 тысячи автобусов ПАЗ-3205 – это 73,4% в общем объем производства. Сейчас на учете ГИБДД стоит более 115 тысяч ПАЗ-3205, то есть почти каждый третий эксплуатирующийся в России автобус.