Nissan раскрыл подробности о новом Qashqai

Компания Nissan опубликовала тизеры, дающие представление об оптике и интерьере кроссовера Qashqai следующего поколения. Мировая премьера автомобиля состоится 18 февраля 2021 года, сообщает портал Autonews.ru.

Судя по видео, Nissan Qashqai третьего поколения получит увеличенную фирменную радиаторную решетку V-motion, по краям которой расположатся сложные адаптивные головные фары с тонкими секциями диодных ходовых огней над ними. В салоне появится 12,3-дюймовый настраиваемый TFT-дисплей цифровой приборной панели, а также 9-дюймовый отдельный сенсорный дисплей-планшет мультимедийного комплекса с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto и голосовым управлением Amazon Alexa. Кроме того, в список оснащения кроссовера войдет новый проекционный экран, который станет «самым большим в классе».

В числе опций будут доступны беспроводная зарядная станция для смартфонов, сиденья с подогревом и вентиляцией USB-порты, в том числе USB Type-C, а также аудиосистема Bose с 10 динамиками. Ряд функций автомобиля можно будет контролировать дистанционно при помощи приложения NissanConnect. Салон можно будет отделать кожей Nappa.

Nissan Qashqai следующего поколения должен стать первой европейской моделью бренда, построенной на модульной платформе CMF-C. В конструкции кроссовера значительно увеличат долю применения высокопрочной стали, благодаря чему кузов получится крепче предшественника примерно на 40%. Вместе с тем капот, задние двери и передние крылья сделают из алюминия, а крышку багажника – из композитных материалов, что позволит автомобилю стать легче на 60 кг по сравнению с предшественником.

В линейку двигателей войдут 1,3-литровые «турбочетверки», действующие вместе 12-вольтовой бортовой электрической системой и вариатором. Агрегаты будут доступны в двух стадиях форсировки: 140 и 160 л.с. Кроме того, у нового Nissan Qashqai будет версия с гибридной силовой установкой e-Power, где 1,5-литровый бензиновый мотор будет выступать в роли генератора для подзарядки батарей, а тяговым агрегатом станет 190-сильный электромотор.

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Фото: Nissan