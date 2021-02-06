Skoda в январе вошла в ТОП-5 лидеров российского авторынка

Российские дилеры Skoda в январе реализовали 6036 автомобилей – на 2% больше, чем годом ранее. В результате Skoda вышла на пятое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а рыночная доля марки составила 6,3% против 6,0% годом ранее, согласно данным АЕБ.

Бестселлером Skoda на российском рынке в январе стал компактный лифтбек Rapid второго поколения с показателем 2314 реализованных автомобилей. Второе место по популярности занял кроссовер Kodiaq, чьи продажи составили 1760 единиц (-11%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», новая Skoda Octavia, которая в настоящее время предлагается с мотором 1.4 TSI/150 л.с., в первом квартале 2021 года будет также доступна с двигателями 1.6 MPI/110 л.с. и 2.0 TSI/190 л.с. В третьем квартале на российском рынке появится обновленный кроссовер Skoda Kodiaq. Также на 2021 год запланирован вывод на рынок специальных серий, но подробности о них будут раскрыты ближе к старту продаж.

Полный список дилеров Skoda (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Skoda