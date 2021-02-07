Японский авторынок в январе вырос на 8% | АВТОСТАТ

Японский авторынок в январе вырос на 8%

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Японский авторынок в январе вырос на 8%

Японский авторынок в январе увеличился на 8% до 208279 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Японской ассоциации автодилеров (JADA), лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи увеличились на 13,8% до 106430 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Nissan с показателем 21648 машин (+7,6%). Замыкает тройку лидеров Honda, реализовавшая 19678 автомобилей, что соответствует прошлогоднему уровню.

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Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: продажияпонияавтомобильные рынкимировой авторынок

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