Российские продажи Suzuki Jimny в январе выросли в 3,8 раза | АВТОСТАТ

Российские продажи Suzuki Jimny в январе выросли в 3,8 раза

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Российские продажи Suzuki Jimny в январе выросли в 3,8 раза

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Suzuki в январе реализовали 410 автомобилей – это на 21% меньше, чем годом ранее.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», внедорожник Suzuki Jimny в прошлом месяце нашел 174 покупателя, что в 3,8 раза превышает результат годичной давности. Таким образом, эта модель пользуется все большим спросом и занимает лидирующие позиции по показателю продаж.

Напомним, текущее четвертое поколение Jimny предлагается в России с новым 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 102 л.с., который работает в паре с 5-ступенчатой механической передач или 4-диапазонным «автоматом» фирмы Aisin. Внедорожник имеет лонжеронную раму лестничного типа, прочную зависимую подвеску, а также подключаемый полный привод.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Suzuki представит на российском рынке новую спецверсию кроссовера Suzuki Vitara. Других новинок от Suzuki для нашей страны в наступившем году не запланировано.

Модели других брендов, ожидаемые на российском рынке в ближайшие месяцы, можно посмотреть в «Календаре новинок».

Фото: «АВТОСТАТ»

Автор: , источник: АВТОСТАТ

Теги: продажиsuzukisuzuki jimny

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