Итальянский авторынок в январе упал на фоне правительственного кризиса

Автомобильный рынок Италии в январе снизился на 14% и составил 134001 машину. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), отрицательный результат обусловлен, в частности, меньшим количеством рабочих дней по сравнению с январем прошлого года, а также продолжающимся правительственным криисом в стране. Тем не менее, в ассоциации рассчитывают, что в ближайшие месяцы автомобильная отрасль начнет восстановление благодаря принятым ранее итальянским правительством мерам по стимулированию продаж автомобилей.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остается Fiat, который в январе реализовал 20191 машину (-21,9%). Второе место занял Volkswagen, чьи продажи снизились на 25,8% и составили 11157 единиц. На третьей строчке идет Peugeot с показателем 9184 реализованных автомобиля (-6,9%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (8547 шт., +18,1%) и Citroen (7125 шт., -19,5%).

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