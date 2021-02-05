Новый Isuzu D-Max представлен в России

Компания Isuzu Rus представила на российском рынке новый пикап Isuzu D-Max. Продажи новинки начнутся в начале апреля, цены будут объявлены ближе к старту продаж, сообщает пресс-служба японской марки.

Новый пикап Isuzu D-Max построен на современной рамной платформе, модель получила новую силовую линию, продвинутую систему полного привода и расширенные внедорожные возможности, а также пакет инновационных решений в области безопасности.

Новый 3-литровый двигатель Isuzu 4JJ3 обеспечивает увеличенную до 190 л.с. мощность и максимальный крутящий момент 450 Нм, доступный в более широком диапазоне от 1600 до 2600 оборотом в минуту, а также пониженный расход топлива – 8,1 л на 100 км пути в смешанном цикле для модели с полуторной кабиной и механической КПП. Силовой агрегат работает в паре с механической 6-ступенчатой КПП Isuzu либо автоматической 6-ступенчатой КПП Aisin. Новый Isuzu D-Max оборудован системой подключаемого полного привода Part-time с понижающим рядом и функцией блокировки заднего дифференциала. Внедорожные возможности автомобиля дополняют максимальный дорожный просвет в 240 мм и увеличенная с 600 до 800 мм глубина преодолеваемого брода.