Haval в январе увеличил продажи в России на 28%

Российские дилеры Haval в январе реализовали 1567 автомобилей, что на 28% больше по сравнению с прошлым годом.

Как сообщает пресс-служба «Хавейл Мотор Рус», бестселлером Haval на российском рынке остается кроссовер Haval F7, чья реализация составила 656 машин. На втором месте по популярности идет купе-кроссовер Haval F7x, который нашел 425 владельцев. Как отмечается, высокий спрос на кроссоверы F7 и F7x обусловлен, в частности, появлением на российском рынке топ-версий моделей Tech Plus в августе 2020 года. В новой комплектации автомобили Haval F7 и F7x получили обновленные элементы дизайна, а также дополнительные системы помощи водителю.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания Haval представит на российском рынке две новые модели. По неофициальным данным, речь идет о компактном кроссовере под названием First Love, а также внедорожнике H6 третьего поколения. На сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x и рамные внедорожники H5 и H9, которые производятся на заводе компании в Тульской области.

Полный список дилеров Haval (и не только Haval) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».