Daimler выделит бизнес по выпуску грузовиков в самостоятельную компанию

Немецкий автоконцерн Daimler AG планирует разделить операции, выделив подразделение по выпуску грузовых автомобилей и автобусов Daimler Truck в самостоятельную компанию с отдельным листингом. Предполагается, что крупная мажоритарная доля Daimler Truck будет распределена среди акционеров Daimler, пишет агентство "Интерфакс".

"Daimler Truck будет иметь полностью независимый менеджмент, отдельное корпоративное управление, в том числе, независимого председателя наблюдательного совета", - сообщили Daimler. Планируется, что Daimler Truck будет удовлетворять условиям, необходимым для компаний, входящих в расчет фондового индекса DAX. Разделение Daimler и размещение акций Daimler Truck на Франкфуртской бирже планируется завершить до конца 2021 года.

Оставшаяся после выделения Daimler Truck часть Daimler будет со временем переименована в Mercedez-Benz. Как отмечается, иИзменение корпоративной структуры призвано раскрыть в полной мере потенциал бизнеса Daimler в будущем, которое будет определяться движением к нулевому уровню выбросов и развитием рынка программного обеспечения.

"Daimler Truck планирует генерировать стоимость для своих акционеров за счет ускорения реализации стратегического плана, увеличения рентабельности и продвижения разработки технологий нулевых выбросов для грузовиков и автомобилей", - заявили в Daimler.

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