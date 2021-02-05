Новый Renault Duster подтвердил высокий уровень безопасности

Компания Renault Россия в ходе подготовки к серийному производству нового Renault Duster провела широкую программу внутренних испытаний, включавшую в себя сотни различных тестов – лабораторных, стендовых, пробеговых и других.

Как сообщает пресс-служба французской марки, одной из обязательных процедур является проверка уровня защиты водителя и пассажиров при фронтальном столкновении. Испытание проводится по внутренней методике группы Renault ODВ65, согласно которой автомобиль на скорости 65 км/ч врезается в деформируемый барьер из алюминиевых сот, имитирующий передок легкового автомобиля, зона перекрытия при этом составляет 40%, что позволяет сымитировать наиболее распространенный в реальной жизни кософронтальный удар. В салоне находятся пристегнутые манекены, датчики на них фиксируют перегрузки, действующие во время удара на голову, шею, грудь, колени, бедра и голени водителя и переднего пассажира. Для испытаний специально была выбрана версия с дизельным двигателем и полным приводом, масса которой перед ударом составила 1663 кг, что значительно тяжелее базовой модификации.

Новый Duster вышел на новый уровень в плане качества и безопасности: он получил абсолютно новый кузов с прочной силовой структурой и широким применением высокопрочных и сверхпрочных сталей и до шести подушек безопасности.

В результате удара, который проводился на тестовом полигоне в Тольятти, все системы автомобиля сработали штатно, подушка безопасности открылась вовремя, голова водителя попала точно в центр подушки, манекен не дотронулся до твердых частей кузова. Согласно информации с датчиков, тест показал высокую «зеленую» степень защиты в области головы, шеи, бедер и коленей водителя и пассажира.

Согласно внутренней методике ODB65 по критериям манекена новый Renault Duster получил результат 14,55 из 16 возможных. Это означает, что любая версия автомобиля может рассчитывать на высший рейтинг – 4 звезды.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце января московский завод Renault начал серийное производство нового Renault Duster, который появится на российском рынке в первом квартале 2021 года. В ходе подготовки к запуску модели предприятие модернизировало производство и реализовало такие проекты, как роботизированные сварка боковин кузова и гравировка VIN-номеров.

Передняя часть нового Renault Duster отличается четкими линиями и рельефными поверхностями, новой решеткой радиатора и фарами с новыми светодиодными дневными ходовыми огнями. У нового Duster высокая поясная линия, ветровое стекло стало более пологим. Новые передние и задние бамперы сохранили узнаваемую форму серебристых пластиковых накладок и подобраны в тон боковым зеркалам и новым рейлингам с надписью Duster. Наконец, мощные рельефные колесные арки в новом поколении стали еще массивнее, а дополнительные расширители и боковые молдинги с надписью Duster еще сильнее подчеркивают внедорожный характер модели. Завершают образ автомобиля светодиодные габаритные огни запоминающегося дизайна, которые призваны стать визитной карточкой нового Duster.

Новый Renault Duster стал крупнее: его длина составляет 4341 мм (на 26 мм больше автомобиля предыдущего поколения), ширина – 1804 мм, высота – 1682 мм (с рейлингами). При этом колесная база была увеличена до 2676 мм, а по геометрической проходимости новый Renault Duster остается лидером в классе. Дорожный просвет автомобиля составляет 210 мм, а углы въезда и съезда – 31 и 33 градуса соответственно.

Напомним, внедорожник Renault Duster впервые встал на конвейер московского завода в 2012 году, с тех пор в России было продано более 450 тыс. автомобилей этой модели. Подавляющее большинство покупателей Renault Duster – 90% – выбирают версии с интеллектуальной системой полного привода ALL Mode-4x4-I, которая позволяет ездить в режиме 4х4 Lock на скорости до 80 км/ч. Также поклонники Duster предпочитают версии с механическими трансмиссиями – более 86%. Продолжает расти интерес покупателей к автомобилям с 1,5 dCi (109 л.с.) – сегодня они составляет уже 20%. Кроме того, более 65% клиентов выбирают Renault Duster в топовых комплектациях Drive и Drive Plus, оснащенных опциями для комфортных путешествий.

Какие еще модели Renault и по какой цене официально представлены на российском рынке, подскажет каталог «Цена Авто».