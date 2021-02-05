Новый Nissan Pathfinder появится в России

Компания Nissan представила внедорожник Nissan Pathfinder нового поколения, который появится в продаже, в том числе и на российском рынке, в конце 2021 года.

Как сообщает пресс-служба японской марки, на автомобиле установлен V-образный 6-цилиндровый двигатель с системой прямого впрыска объемом 3,5 л мощностью 284 л.с. и крутящим моментом 259 Нм, который сочетается с новой 9-ступенчатой АКПП. Полноприводные версии Pathfinder оснащены новой интеллектуальной системой полного привода с 7-позиционным селекторным переключателем с двумя режимами – Drive и Terrain.

Новый Nissan Pathfinder обладает показатели буксировочной мощностью до 3000 кг, что позволяет буксировать лодки, квадроциклы, автодома и прицепы. Система контроля заноса прицепа (Trailer Sway Control) входит в базовую комплектацию автомобиля.

Среди новинок интерьера Nissan Pathfinder стоит отметить новую электронную приборную панель с диагональю 12,3 дюйма, которую дополняет 10,8-дюймовый проекционный экран с отображением на лобовом стекле. Впервые на 8-местном Pathfinder во втором ряду предусмотрена возможность складывания/смещения одного из сидений без какого-либо демонтажа креплений. Благодаря механизму EZ FLEX для второго ряда сидений предусмотрена возможность быстрого складывания/смещения одного из сидений одним нажатием на кнопку, что возможно как со стороны водителя, так и с пассажирской стороны. Третий ряд сидений складывается в пропорции 60/40, что обеспечивает возможность организации дополнительного пространства для перевозки грузов.

Впервые в Nissan Pathfinder представлена инновационная система автономного вождения ProPilot Assist, которая сочетает в себе функцию помощи при рулении и интеллектуальный круиз-контроль для управления разгоном, торможением и рулением как в условиях сильной загруженности трафиком, так и на свободной дороге.

По итогам 2020 года российские дилеры Nissan реализовали 56352 автомобиля – на 13% меньше, чем годом ранее. В результате Nissan занял восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России, а доля рынка марки составила 3,5% против 3,7% годом ранее, согласно данным АЕБ. Бестселлером Nissan на российском рынке в прошлом году стал кроссовер Nissan Qashqai, чьи продажи составили 22110 единиц (-12%). Второе место занял Nissan X-Trail с показателем 20237 реализованных машин (-3,2%). Замыкает тройку лидеров в линейке Nissan кроссовер Terrano, на котором остановили свой выбор 11178 покупателей (-11%). Продажи флагманского кроссовера Murano составили 2815 экземпляров, что на 16% ниже результата годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае прошлого года компания Nissan объявила о намерении реструктурировать бизнес в России и полностью обновить модельную линейку в ближайшие четыре года. Основное внимание будет уделено обновлению моделей в сегментах B-SUV, C-SUV и D-SUV. На рынок будут выведены новые модели, а также обновленные варианты уже представленных в российской линейке Nissan кроссоверов и внедорожников Qashqai, X-Trail и Murano. Главной движущей силой для реализации будущего плана станут производственные мощности и Исследовательский центр Nissan в Санкт-Петербурге, которые позволяют выпускать автомобили, полностью соответствующие предпочтениям российских покупателей. Кроме того, впервые Nissan представит на российском рынке свою новинку в сегменте электромобилей – новый электрический купе-кроссовер Nissan Ariya.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в 2021 году, смотрите в «Календаре новинок».