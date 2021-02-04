«АВТОСТАТ» назвал автомобили, которые меньше теряют в цене

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели 7-е ежегодное исследование «Residual value – 2021» (сохранность остаточной стоимости автомобиля) и определили модели, которые меньше теряют в цене.

К примеру, в сегменте В наилучшую остаточную стоимость по итогам 2020 года имеет KIA Rio X-Line. Через 3 года после покупки показатель этой модели равен 97,98%, т.е. потеря первоначальной цены составляет чуть более 2%.

Также в тройку лидеров здесь вошли Renault Sandero и Hyundai Solaris, у которых индекс остаточной стоимости составил 88,92% и 86,96% соответственно. Подробная информация об итогах исследования «Residual value – 2021» содержится здесь.

Своим мнением о значимости остаточной стоимости автомобиля поделились представители ведущих мировых брендов – видео об этом доступно на канале «Автостат ТВ».